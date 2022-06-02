Генменеджер «Виннипега» считает, что Шайфли останется в клубе. Марк хочет понять, в каком направлении двигается команда

Генменеджер ожидает, что продолжит выступать за клуб.

«Мне здесь нравится. Но думаю, что в межсезонье нужно задать много серьезных вопросов о том, куда движется команда и что происходит.

Я хотел бы быть в Виннипеге, но я также должен видеть, в каком направлении двигается команда. Думаю, мы увидим это летом. Я должен думать о своей карьере и о том, что будет лучше для меня. Я должен поговорить со своими агентами и всеми членами моей семьи, выяснить, чего я действительно хочу», – так высказался канадский хоккеист 1 мая после завершения сезона «Джетс».

«Наш разговор с Марком прошел хорошо. Это было эмоциональное время для всех. Мы просили игроков показать свои эмоции, так что все получилось очень продуктивно», – прокомментировал ситуацию генеральный менеджер клуба Кевин Чевелдэйофф.

У Шайфли осталось два года по действующему контракту с кэпхитом 6,125 миллиона долларов.

В этом сезоне «Джетс» не вышли в плей-офф впервые за последние пять лет.