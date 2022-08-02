«Виннипег» продлил защитника сборной Германии Гаванке на год. Он стал 4-м бомбардиром «Манитобы» с 36 очками в 65 играх

продлил защитника сборной Германии Леона Гаванке на год.

Соглашение с 23-летним игроком является двусторонним. Зарплата в – 750 тысяч долларов, в – 125 тысяч. Гарантированный минимум за сезон – 150 тысяч.

Гаванке отыграл последние 3 сезона за фарм «Джетс» в АХЛ, в НХЛ он еще не дебютировал.

В минувшем сезоне стал 4-м бомбардиром «Манитобы» с 36 (10+26) очками в 65 играх при полезности «минус 1». В 5 матчах Кубка Колдера добавил 4 (1+3) балла при полезности «+6».

За сборную Германии на ЧМ 2022 по хоккею провел 4 матча и набрал 1 (0+1) очко.