«Виннипег» продлил защитника сборной Германии Гаванке на год. Он стал 4-м бомбардиром «Манитобы» с 36 очками в 65 играх

Теги НХЛ Сборная Германии по хоккею АХЛ Манитоба Виннипег Леон Гаванке Хоккей

«Виннипег» продлил защитника сборной Германии Леона Гаванке на год. 

Соглашение с 23-летним игроком является двусторонним. Зарплата в НХЛ – 750 тысяч долларов, в АХЛ – 125 тысяч. Гарантированный минимум за сезон – 150 тысяч. 

Гаванке отыграл последние 3 сезона за фарм «Джетс» в АХЛ, в НХЛ он еще не дебютировал. 

В минувшем сезоне стал 4-м бомбардиром «Манитобы» с 36 (10+26) очками в 65 играх при полезности «минус 1». В 5 матчах Кубка Колдера добавил 4 (1+3) балла при полезности «+6». 

За сборную Германии на ЧМ 2022 по хоккею провел 4 матча и набрал 1 (0+1) очко. 

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