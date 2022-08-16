Джереми Руа о потере багажа при перелете в Минск: «Не смешно, на самом деле. Авиакомпания потеряла все мои клюшки. Их до сих пор нет»

Защитник Джереми Руа рассказал о потере всех клюшек при перелете в Беларусь.

– Что за история с потерей багажа при перелете в Минск?

– На самом деле, это не смешно. Авиакомпания потеряла мой баул и все мои клюшки. До сих пор клюшек у меня нет, и я думаю, что мне придется что-то с этим придумывать и искать выход из ситуации.

Багаж найти очень трудно, так как у меня была одна пересадка в Стамбуле, а также другие какие-то более мелкие остановки и пересадки во время моего путешествия из Северной Америки в Беларусь, так что отследить, где именно потерялись мои клюшки почти нереально.

– И что же ты тогда делал в Минске, когда у тебя не было ни амуниции, ни клюшек?

– Я думал, что вещи мне вернут достаточно быстро, все, с кем я общался, успокаивали и говорили: «Ты получишь их завтра». Но прошла неделя, прежде чем я хотя бы получил свой баул. И вот уже три недели клюшек нет вообще – играю теми, что мне предоставили клуб и партнеры.

– Как оценишь сбор в Беларуси?

– Не считая проблем с багажом, всё было хорошо, к тому времени я уже соскучился по тренировкам. Клуб дал мне новую экипировку на этот сезон, немного привыкал к требованиям тренерского штаба, но в целом всё прошло замечательно, – сказал Руа.