Джереми Руа о переходе в словацкий «Зволен» из «Сан-Диего»: «Устал воевать за игровое время в АХЛ и захотел попробовать что-то новое»

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Джереми Руа рассказал, почему перешел в чемпионат Словакии из «Сан-Диего» в 2021 году.

В минувшем сезоне он играл за «Зволен».

– Как возник вариант в Словакии и почему ты его выбрал?

– Я просто немного устал воевать за игровое время на льду в АХЛ и захотел попробовать что-то новое. Появился вариант со «Зволеном», я получил от них хорошее предложение, тем более там целый год играл хорошо знакомый мне хоккеист, который дал положительные рекомендации по поводу клубной организации и лиги в целом, поэтому я решил попробовать европейский хоккей.

– Общался ли ты в Словакии с русскими игроками о КХЛ?

– Да, мы немного разговаривали с Кириллом Дьяковым по поводу Континентальной хоккейной лиги, мы играли с ним вместе в Словакии, он был моим партнером по обороне. В принципе, только с ним я и обсуждал этот вопрос, – сказал защитник «Витязя».

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