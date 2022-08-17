Щитов о Радулове: «Зря его списывают со счетов. Не сомневаюсь, что он будет показывать очень высокий уровень хоккея»

Теги Ак Барс Никита Щитов Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Никита Щитов считает, что Александр Радулов будет показывать очень высокий уровень хоккея.

– Как вы относитесь к мнению журналистов, что уровень Радулова серьезно упал?

– Я не сомневаюсь, что Радулов будет показывать очень высокий уровень хоккея. Совершенно зря его списывают со счетов.

Думаю, он будет одним из лучших игроков в этом сезоне КХЛ, сможет стать одним из лучших бомбардиров. Адаптация к лиге не станет для него проблемой.

– Ему повезло и с партнерами – Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким.

– Радулов в любой лиге играл с хорошими партнерами. Да, ему повезло, потому что таких играющих ребят в КХЛ мало. Звенья с Шипачевым ежегодно становятся одними из лучших в КХЛ, и, думаю, этот сезон не будет исключением, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные