Щитов о Радулове: «Зря его списывают со счетов. Не сомневаюсь, что он будет показывать очень высокий уровень хоккея»

Никита Щитов считает, что Александр Радулов будет показывать очень высокий уровень хоккея.
– Как вы относитесь к мнению журналистов, что уровень Радулова серьезно упал?
– Я не сомневаюсь, что Радулов будет показывать очень высокий уровень хоккея. Совершенно зря его списывают со счетов.
Думаю, он будет одним из лучших игроков в этом сезоне КХЛ, сможет стать одним из лучших бомбардиров. Адаптация к лиге не станет для него проблемой.
– Ему повезло и с партнерами – Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким.
– Радулов в любой лиге играл с хорошими партнерами. Да, ему повезло, потому что таких играющих ребят в КХЛ мало. Звенья с Шипачевым ежегодно становятся одними из лучших в КХЛ, и, думаю, этот сезон не будет исключением, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.