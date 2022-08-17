Щитов о Радулове: «Зря его списывают со счетов. Не сомневаюсь, что он будет показывать очень высокий уровень хоккея»

считает, что Александр Радулов будет показывать очень высокий уровень хоккея.

– Как вы относитесь к мнению журналистов, что уровень Радулова серьезно упал?

– Я не сомневаюсь, что Радулов будет показывать очень высокий уровень хоккея. Совершенно зря его списывают со счетов.

Думаю, он будет одним из лучших игроков в этом сезоне КХЛ, сможет стать одним из лучших бомбардиров. Адаптация к лиге не станет для него проблемой.

– Ему повезло и с партнерами – и Дмитрием Кагарлицким.

– Радулов в любой лиге играл с хорошими партнерами. Да, ему повезло, потому что таких играющих ребят в КХЛ мало. Звенья с Шипачевым ежегодно становятся одними из лучших в КХЛ, и, думаю, этот сезон не будет исключением, – сказал бывший защитник клубов .