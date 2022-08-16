Владимир Крикунов: «Будет очень странно, если «Ак Барс» не выиграет Кубок Гагарина. Для победы есть все условия»

Теги Ак Барс Дмитрий Кагарлицкий Дмитрий Квартальнов Владимир Крикунов Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Владимир Крикунов признался, что удивится, если «Ак Барс» не выиграет Кубок Гагарина.

В новом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ казанскую команду будет тренировать Олег Знарок.

«У Квартальнова команда всегда хорошо работала, игроки бегали и боролись, но мало создавали моментов.

Сейчас с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким все будет нормально. Будут забивать много, а бегать и работать они и так умеют.

Тем более команду усилил Александр Радулов – талантливый парень. Его специально брали под эту тройку.

Все условия для победы в чемпионате у «Ак Барса‎» есть – состав и тренер.

Оборона нормальная, нападение будет отличным, молодежь команды заматерела. ‎Будет очень странно, если «Ак Барс» не выиграет Кубок Гагарина», – заявил бывший главный тренер казанского клуба.

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