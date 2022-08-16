Владимир Крикунов: «Будет очень странно, если «Ак Барс» не выиграет Кубок Гагарина. Для победы есть все условия»

Владимир Крикунов признался, что удивится, если «Ак Барс» не выиграет Кубок Гагарина.
В новом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ казанскую команду будет тренировать Олег Знарок.
«У Квартальнова команда всегда хорошо работала, игроки бегали и боролись, но мало создавали моментов.
Сейчас с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким все будет нормально. Будут забивать много, а бегать и работать они и так умеют.
Тем более команду усилил Александр Радулов – талантливый парень. Его специально брали под эту тройку.
Все условия для победы в чемпионате у «Ак Барса» есть – состав и тренер.
Оборона нормальная, нападение будет отличным, молодежь команды заматерела. Будет очень странно, если «Ак Барс» не выиграет Кубок Гагарина», – заявил бывший главный тренер казанского клуба.