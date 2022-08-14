Овечкин об «Ак Барсе»: «У Знарка всегда во главу угла ставилась дисциплина. Один за всех, все за одного. Посмотрим, что будет»

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Александр Овечкин отметил, что у Олега Знарка во главу угла всегда ставилась дисциплина.

– Вы отдыхали в компании с Александром Радуловым, Станиславом Галиевым. Чего в новом сезоне ждете от «Ак Барса»?

– Вообще много ребят перед сезоном полетели отдыхать. У нас собралась замечательная компания. А по Казани – пожелаю, чтобы у них хорошо сплотился коллектив. Это многое значит в хоккее.

У Олега Знарка всегда во главу угла ставилась дисциплина. Один за всех, все за одного. Посмотрим, что будет. Дай им бог, – сказал капитан «Вашингтона».

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