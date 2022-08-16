Орлов о Новокузнецке: «Это не Москва, не Нью-Йорк, но город преображается. Парк построили, есть какие-то позитивные моменты»

считает, что Новокузнецк улучшается как город.

– Расскажи: вот ты выходишь из самолета – вот он Новокузнецк. Чем он дышит? Как твой день складывался там?

– У меня прям ностальгия случилась, когда я прилетел в Новокузнецк в этом году.

Вышел из самолета, смотрю – у нас начали международный аэропорт строить (хотя его строили и 30 лет назад, потом снесли и сейчас опять заново). Но вообще город преображается.

Наверное, когда ты живешь в одном месте, то не замечаешь этих отличий, а когда прилетаешь спустя год – видишь какие-то нововведения.

Там и парк у нас построили, и еще что-то пытаются делать. Конечно, это не Москва, не Нью-Йорк, но все равно какие-то моменты есть позитивные, и это хорошо.

– На какой город Новокузнецк похож в Америке или в Канаде?

– Ни на один не похож. У нас есть и злачные районы, и нормальные районы, – сказал защитник и воспитанник новокузнецкого .

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