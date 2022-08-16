Орлов о современном хоккее: «Иногда кажется, что мы в футбол играем. В «Оттаве» есть Штюцле, ветер дунет – он упадет, и 2 минуты»

считает, что современный хоккей становится похож на футбол.

– А ты видишь, что хоккей стал меняться? У чемпиона – «Колорадо» – мы все дорогу говорили, какие у них защитники необычные защитники, почти все четверо – атакующие, скорее полузащитники уже. Это сейчас такой крен во всех командах пойдет, как ты думаешь?

– Да. Это современный хоккей: кто больше всех играет с шайбой, кто выходит из своей зоны быстрей в атаку – это сейчас сильная сторона, и, я думаю, все к этому идет. Не зря сейчас все маленькие игроки возвращаются в лигу, потому что, когда я пришел, еще не было такого тренда, были еще большие рослые защитники.

– Ты самый маленький, наверное, был в команде?

– Да. Я был самый маленький и был другой хоккей. Буквально за 2-3 года все резко поменялось, и начали всех маленьких игроков драфтовать, у них появились возможности.

Поэтому сейчас если смотреть зацепы – любое касание легкое… Возможно, иногда кажется, что мы в футбол играем: чуть-чуть его заденешь – он все. В «Оттаве» играет Штюцле – и вот он больше всех на себе удаления зарабатывает, ветер дунет – он упадет, и 2 минуты. Нам даже перед собранием говорят, чтобы его лишний раз не трогали клюшкой, потому что он упадет.

– То есть список игроков есть вообще или только в «Оттаве» такой?

– Симуляция всегда бывает, бывает реально попадает. Мне, допустим, нос сломали – и ничего не дали. Просто я не загнулся, лишний раз не упал, хотя надо было сделать, – сказал защитник .

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