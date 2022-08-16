Агент Шумакова о новом клубе: «Торопиться не собираемся, не хотим ошибиться. Денежный фактор – один из самых важных, но главное – тренер и команда»

Агент Сергея Шумакова прокомментировал поиск новой команды для хоккеиста.

– Мы ищем ту команду, которая подойдет Сергею.

Наш главный запрос – это клуб, где бы ему доверяли, где бы он играл на тех ролях, к которым привык, и не стоял бы на месте.

Денежный фактор – один из самых важных, но главное – это тренер и команда.

– В сообщили, что отказались от идеи подписать Шумакова, потому что он не подходил на те позиции, которые были свободны в команде. С уфимским клубом вы вели переговоры?

– С «Салаватом» было просто общение, но переговоров не было.

– Можно ждать, что Шумаков подпишет контракт уже после начала чемпионата ?

– Не думаю, что это затянется на такой долгий срок.

Надеюсь, контракт будет подписан в ближайшее время. Но торопиться мы не собираемся, потому что не хотим ошибиться, – сказал .