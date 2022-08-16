Юбердо завещал свой мозг для исследований: «Горжусь тем, что поддерживаю канадских ветеранов, храбро служивших нашей стране»

Форвард завещал свой мозг для исследований.

Программа Project Enlist Canada исследует черепно-мозговые травмы (ЧМТ), хроническую травматическую энцефалопатию (ХТЭ) и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у ветеранов вооруженных сил.

Исследования направлены на то, чтобы лучше лечить и диагностировать эти травмы.

Хоккеист присоединился к бывшему астронавту Марко Гарно и группе военных, которые приняли аналогичные решения.

В 2017 году Бен Лавджой стал первым действующим игроком НХЛ, завещавшим свой мозг для научных исследований.

Бывшие игроки Дэн Карсилло, Джефф Паркер, Джей Ти Браун и Крэйг Адамс также сделали это.

4-кратная олимпийская чемпионка Хэйли Викенхайзер пообещала пожертвовать свой мозг в 2018 году в знак памяти о бывшем игроке НХЛ Стиве Монтадоре. После его смерти в 2015 году ему был поставлен диагноз ХТЭ.

«Как игрок НХЛ, я очень хорошо осведомлен о черепно-мозговых травмах, сотрясениях мозга и их связи с проблемами психического здоровья.

Я горжусь тем, что поддерживаю канадских ветеранов, пообещав пожертвовать свой мозг, чтобы помочь исследованиям.

Они направлены на улучшение качества жизни всех военнослужащих, которые так храбро и мужественно служили нашей стране», – сказал Юбердо, недавно подписавший новый контракт с «Флэймс» на 8 лет и 84 миллиона долларов.