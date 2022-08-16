Юбердо завещал свой мозг для исследований: «Горжусь тем, что поддерживаю канадских ветеранов, храбро служивших нашей стране»

Теги Калгари Крэйг Адамс Дэниэл Карсилло НХЛ Бен Лавджой Джонатан Юбердо Джей Ти Браун Хэйли Викенхайзер Здоровье Хоккей

Форвард «Калгари» Джонатан Юбердо завещал свой мозг для исследований.

Программа Project Enlist Canada исследует черепно-мозговые травмы (ЧМТ), хроническую травматическую энцефалопатию (ХТЭ) и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у ветеранов вооруженных сил.

Исследования направлены на то, чтобы лучше лечить и диагностировать эти травмы.

Хоккеист присоединился к бывшему астронавту Марко Гарно и группе военных, которые приняли аналогичные решения. 

В 2017 году Бен Лавджой стал первым действующим игроком НХЛ, завещавшим свой мозг для научных исследований. 

Бывшие игроки Дэн Карсилло, Джефф Паркер, Джей Ти Браун и Крэйг Адамс также сделали это. 

4-кратная олимпийская чемпионка Хэйли Викенхайзер пообещала пожертвовать свой мозг в 2018 году в знак памяти о бывшем игроке НХЛ Стиве Монтадоре. После его смерти в 2015 году ему был поставлен диагноз ХТЭ.

«Как игрок НХЛ, я очень хорошо осведомлен о черепно-мозговых травмах, сотрясениях мозга и их связи с проблемами психического здоровья.

Я горжусь тем, что поддерживаю канадских ветеранов, пообещав пожертвовать свой мозг, чтобы помочь исследованиям.

Они направлены на улучшение качества жизни всех военнослужащих, которые так храбро и мужественно служили нашей стране», – сказал Юбердо, недавно подписавший новый контракт с «Флэймс» на 8 лет и 84 миллиона долларов. 

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