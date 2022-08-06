Эндрю Манджипани: «Калгари» может побороться за место на вершине дивизиона. Юбердо – элитный плеймейкер, Уигар – один из лучших защитников»

Форвард рассказал об амбициях команды.

«Конечно, я рад, что подписал трехлетний контракт. Я немного нервничал из-за арбитража, я хотел долгосрочное соглашение, хотел остаться в «Калгари» подольше.

У нас появились новые игроки, некоторые, наоборот, ушли, но меня интригует наша команда. Мы можем побороться за место на вершине дивизиона. Я действительно так считаю.

Конечно, неприятно терять таких ребят, как и . Но взамен мы получили топ-игроков, которые заметно нам помогут. Юбердо – элитный плеймейкер, Уигар – один из лучших защитников. Хорошая сделка», – подчеркнул Манджипани.