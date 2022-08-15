Дамир Шарипзянов: «Назаров после игры мне сказал: «Сдавай форму, заканчивай!» На следующий день остыл, отшутился»

поделился воспоминаниями о работе с Андреем Назаровым в .

– Какие воспоминания у вас остались от работы с после возвращения из Северной Америки?

– Андрей Викторович сразу дал должность ассистента капитана, доверял мне. Но в тот год у меня был большой минус по показателю полезности, просто местами не получалось. Где-то и моя вина в этом есть, но очки я свои набрал. В целом, наверное, неплохо провел первый год при нем.

Интересный был момент, когда я отцу машину купил с первых денег, заработанных в – BMW X5. Свою машину продал, которую взял с пробегом после МЧМ, отец – свою, добавил денег. Приезжаю на ней в ледовый, она без номеров, новая. Через пару дней я сыграл с полезностью «-2», и меня прямо перед плей-офф Кубка Гагарина не взяли в поездку. У меня был большой минус по сезону, и доходили слухи, что обо мне были плохого мнения: мол, молодой, о машине думает. Но не знаю, насколько это правдиво.

Шутки у Назарова всегда были. Играем дома против СКА – с вбрасывания я отборолся, выиграл шайбу, выкинул ее и попал их игроку в черенок. Пас-перепас – и Вадим Шипачев с отрицательного угла ее забросил. Счет был 1:1, но мы в итоге проиграли 1:2. Назаров после игры мне сказал: «Сдавай форму, заканчивай!»

В принципе, он всегда за словом в карман не лез, был жестким. Я, естественно, ничего не ответил, знал, что виноват. На следующий день он подошел ко мне: «Что, Шарик, здорово, как сам? Форму сдал?» Я ему: «Нет». Он мне: «Ладно, красавчик».

Остыл на следующий день после игры, подошел, отшутился. Понятно, что Назаров – довольно вспыльчивый человек, но к этому всерьез не стоит относиться, он отходчивый. Не только мотиватор. Человек опытный, в НХЛ поиграл, – сказал защитник .