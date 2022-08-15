Кожевников о пустых трибунах на МЧМ: «Нет сборной России – это самая главная причина. С 1972 года политика, что Россия и Канада должны играть в финале»

уверен, что пустые трибуны на МЧМ в Канаде вызваны отсутствием России.

Молодежные сборные России и Беларуси были отстранены от турнира в Эдмонтоне по решению ИИХФ.

– Во‑первых, это то, чемпионат проходит летом, все‑таки у них тоже отпуска на эти месяцы приходятся в основном. Дальше то, что нет сборной России. Это самая главная причина.

Все же привыкли, эта политика создавалась с 1972 года, что Россия и Канада должны играть в финале. Получается или нет – это другая вещь. Из того, что все хотят видеть сборную России, уже сделали прецедент.

– Удается ли посмотреть какие‑то нарезки с турнира?

– Нет, я вообще это не хочу смотреть. Без России там Латвия впервые в истории вышла в финальную пульку. А за счет чего они вышли? Потому что на молодежном уровне они играли с нашими ребятами и росли.

Сейчас у них будет пропасть – они забудут, куда выходили. Здесь интереса нет никакого. Что там смотреть? Нечего!

Сборная России - это лакмусовая бумажка, на которой отображается рост хоккея у них и у нас, – сказал двукратный олимпийский чемпион в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

МЧМ-2022 проходит при пустых трибунах. Похоже, ИИХФ снова жестко облажалась