Джереми Руа: «Ак Барс» – одна из сильнейших команд России. Думаю, они точно займут одно из двух первых мест в конференции»

Защитник «Витязя» Джереми Руа считает «Ак Барс» одной из сильнейших команд России.

– По тому, что ты увидел, какой потенциал у «Витязя» в этом сезоне?

– Я считаю, что мы прогрессируем шаг за шагом. Для меня пока все в новинку: система игры, адаптация в новом коллективе – к этому необходимо приспособиться не только мне, но и всем хоккеистам «Витязя».

По тому, что я вижу на играх и тренировках, у нас собрался очень приличный состав, так что мы должны быть конкурентоспособными в каждом матче и давать бой любому сопернику. Мы показали это в матче с Казанью, с командой, которая считается одним из явных претендентов на Кубок Гагарина.

– Сейчас был матч с «Ак Барсом», который многие, как ты уже заметил, называют главным фаворитом чемпионата. Твое мнение об этом клубе?

– У них отличная команда, много глубины. Я имею в виду не только длинную скамейку, но и то, что у них много различных вариантов комбинаций и действий на льду в самых разных игровых ситуациях.

«Ак Барс» располагает отличными хоккеистами. Очевидно, что хотя я пока и не видел большинство команд в лиге, но исходя из моего представления об уровне КХЛ – казанцы одна из сильнейших команд России, способная бороться за самые высокие места, думаю, они точно займут одно из двух первых мест в своей конференции, – сказал Руа.