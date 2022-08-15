Ковальчук смотрел матч «Спартак» – «Ак Барс» вместе с Зариповым и генменеджером казанцев Валиуллиным

посетил контрольный матч между и .

39-летний форвард следил за матчем вместе с генеральным менеджером казанцев Маратом Валиуллиным и капитаном команды .

Ковальчук пропустил минувший сезон, но не заявлял о завершении карьеры. На Олимпиаде-2022 в Пекине он был генеральным менеджером сборной России.

Последним клубом 39-летнего хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

Ковальчук о будущем: «Давайте сохраним интригу. Идей и переговоров много. Когда будет решение, все об этом узнают»