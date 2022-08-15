МЧМ-2022. Канада сыграет с Финляндией, Швейцария – с Австрией, Швеция против Германии

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В Эдмонтоне продолжается МЧМ-2022.

Швейцария сыграет с АвстриейКанада – с ФинляндиейШвеция будет противостоять Германии.

Сборная России была отстранена от участия в турнире.

Напомним, начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире отменили из-за роста числа случаев заражений ковидом.

МЧМ-2022

Групповой этап

Швейцария U-20 – Австрия U-20
Дата проведения
15 августа, 21.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Канада U-20 – Финляндия U-20
Дата проведения
16 августа, 01.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Швеция U-20 – Германия U-20
Дата проведения
16 августа, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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