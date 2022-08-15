МЧМ-2022. Канада сыграет с Финляндией, Швейцария – с Австрией, Швеция против Германии

В Эдмонтоне продолжается МЧМ-2022.
Швейцария сыграет с Австрией, Канада – с Финляндией, Швеция будет противостоять Германии.
Сборная России была отстранена от участия в турнире.
Напомним, начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире отменили из-за роста числа случаев заражений ковидом.
МЧМ-2022
Групповой этап
- Дата проведения
- 15 августа, 21.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 16 августа, 01.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 16 августа, 05.00, «Rogers Place»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.