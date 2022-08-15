Латвия впервые в истории вышла в плей-офф МЧМ. Команда попала на турнир из-за недопуска России и Беларуси

Латвия впервые в истории вышла в плей-офф МЧМ.

Молодежная сборная Латвии обеспечила себе выход в 1/4 финала МЧМ-2022 после победы над Чехией (5:2) в матче группового этапа.

Латвийцы впервые сыграют в плей-офф молодежного чемпионата мира.

Ранее лучшим достижением команды в элитном дивизионе было 8-е место в 2009 году, но в плей-офф тогда попадали только 6 команд.

Отметим, что сборная Латвии попала на этот чемпионат из-за недопуска России и Беларуси. В прошлый раз команда играла в элитном дивизионе на турнире 2017 года.