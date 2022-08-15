Латвия впервые в истории вышла в плей-офф МЧМ. Команда попала на турнир из-за недопуска России и Беларуси

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Латвия впервые в истории вышла в плей-офф МЧМ.

Молодежная сборная Латвии обеспечила себе выход в 1/4 финала МЧМ-2022 после победы над Чехией (5:2) в матче группового этапа. 

Латвийцы впервые сыграют в плей-офф молодежного чемпионата мира. 

Ранее лучшим достижением команды в элитном дивизионе было 8-е место в 2009 году, но в плей-офф тогда попадали только 6 команд. 

Отметим, что сборная Латвии попала на этот чемпионат из-за недопуска России и Беларуси. В прошлый раз команда играла в элитном дивизионе на турнире 2017 года. 

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