Капитан Латвии о выходе в плей-офф МЧМ: «Очень рады. Над нами все подшучивали, но мы вошли в историю»

Ралфс Бергманис высказался об успехе молодежной сборной Латвии на МЧМ-2022.

Команда одержала победу над Чехией (5:2) на групповом этапе и впервые в истории вышла в плей-офф.

Латвийцы попали на турнир из-на недопуска сборных России и Беларуси.

«Мы очень рады. Вначале все подшучивали над нами, говорили, что мы должны быть рады уже тому, что оказались здесь. Но мы вошли в историю.

Мы здесь, чтобы побеждать. Вчера мы провели собрание, в котором участвовали только игроки. Сегодня все говорили только о победе.

Наша команда – как одна большая семья», – сказал защитник, сделавший хет-трик в матче.