«Спартак» собрал 921 тысячу рублей на благотворительном матче памяти Шадрина. Средства пойдут на возведение памятника игроку

«Спартак» собрал 921 тысячу рублей на благотворительном матче памяти Владимира Шадрина.
Игра с «Ак Барсом» завершилась победой «Спартака» со счетом 3:2.
Все средства, вырученные от продажи билетов и сувенирной продукции, будут направлены на открытие памятника игроку.
«Дорогие болельщики! Рады сообщить, что на благотворительном матче памяти Владимира Шадрина вашими усилиями удалось собрать внушительную сумму на организацию памятника великому игроку «Спартака» и сборной СССР – 921 000 рублей!
Вся денежная сумма будет передана семье Владимира Николаевича Шадрина для установки памятника великому игроку «Спартака» и сборной СССР на Троекуровском кладбище.
В организации памятника легендарному нападающему «Спартака» и сборной СССР также принимают участие ХК «Спартак» Москва, Федерация хоккея России, ветераны «Спартака», семья игрока и многие почитатели таланта Владимира Шадрина.
Спасибо вам, болельщики поистине «народной» команды – это ваша победа! Память о великом игроке многих поколений спартаковских болельщиков будет жить вечно в наших сердцах», – говорится на сайте московского клуба.
Шадрин – трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака». Он выступал за клуб с 1965 по 1979 год.
В составе сборной СССР он становился олимпийским чемпионом (1972, 1976) и чемпионом мира (1970, 1971, 1973, 1974, 1975).
Шадрин умер 26 августа 2021 года на 74-м году жизни.