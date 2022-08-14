«Спартак» собрал 921 тысячу рублей на благотворительном матче памяти Шадрина. Средства пойдут на возведение памятника игроку

собрал 921 тысячу рублей на благотворительном матче памяти Владимира Шадрина.

Игра с завершилась победой «Спартака» со счетом 3:2.

Все средства, вырученные от продажи билетов и сувенирной продукции, будут направлены на открытие памятника игроку.

«Дорогие болельщики! Рады сообщить, что на благотворительном матче памяти вашими усилиями удалось собрать внушительную сумму на организацию памятника великому игроку «Спартака» и сборной СССР – 921 000 рублей!

Вся денежная сумма будет передана семье Владимира Николаевича Шадрина для установки памятника великому игроку «Спартака» и сборной СССР на Троекуровском кладбище.

В организации памятника легендарному нападающему «Спартака» и сборной СССР также принимают участие ХК «Спартак» Москва, Федерация хоккея России, ветераны «Спартака», семья игрока и многие почитатели таланта Владимира Шадрина.

Спасибо вам, болельщики поистине «народной» команды – это ваша победа! Память о великом игроке многих поколений спартаковских болельщиков будет жить вечно в наших сердцах», – говорится на сайте московского клуба.

Шадрин – трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака». Он выступал за клуб с 1965 по 1979 год.

В составе сборной СССР он становился олимпийским чемпионом (1972, 1976) и чемпионом мира (1970, 1971, 1973, 1974, 1975).

Шадрин умер 26 августа 2021 года на 74-м году жизни.