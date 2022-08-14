Вадим Шипачев: «Большинство – плохой компонент «Ак Барса». Будем работать, надо исправлять все на льду»

оценил игру в контрольных матчах.

Нападающий высказался после поражения от «Спартака» (2:3).

– В «Ак Барсе» много мастеров, но команда выглядит достаточно тяжеловато. Вас действительно до сих пор грузят?

– Это отговорки для слабых. Сейчас грузят всех. Все играют на одинаковом льду. Проиграли сегодня. Что тут говорить ...

– По вам не скажешь, что вы переживаете.

– Всегда хочется выигрывать. Выходить что ли вату покатать? Я так не хочу. Хотя сегодня не совсем хорошо начал.

– Пока большинство у вас не очень получается.

– Большинство – плохой компонент нашей команды. Будем работать. Сейчас пойдем в барчик, нарисуем что-нибудь. Конечно, надо исправлять все на льду.

– Когда в раздевалке встречается столько мастеров – это всегда проблема. У вас пока нет никаких трений? Или все спокойно?

– Нет, у нас все спокойно. Все понимают, что у нас пять равных пятерок, и всех нельзя заявить. Все равно будет ротация. Все понимают, что задача у нас стоит серьезная. Все будут терпеть, – сказал нападающий «Ак Барса».