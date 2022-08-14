Бурмистров о том, что «Ак Барс» является главным фаворитом сезона: «Мы не смотрим на это вообще, не обсуждаем»

высказался после поражения от (2:3) в контрольном матче.

«Хорошо поработали и продолжаем еще работать, находимся под нагрузками. Но сейчас все команды находятся под ними, и играть нелегко.

Классно, что сегодня собрался народ, всегда приятно играть при болельщиках, атмосфера была хорошей. Единственное – лед, конечно, был не очень, но это лето, поэтому здесь все как обычно.

Игра в большинстве? Ребята хорошо играют, делают свое дело, надеюсь, что в сезоне все будет еще лучше.

Главное, чтобы все хорошо было в сезоне, сейчас это не столь важно. Нам главное зайти в сезон в максимальной форме, чтобы ничего не болело и мы хорошо себя чувствовали.

Мы являемся главным фаворитом сезона? Мы не смотрим на это вообще, не обсуждаем», – сказал нападающий .