Вадим Епанчинцев: «Пока у «Амура» страдает реализация. Создаем хорошие моменты, но не хватает завершающего действия»

подвел итоги .

– Отличный турнир, где нашими соперниками были топовые команды . Игры именно с такими соперниками показали все наши плюсы и минусы, наши болевые точки. Конечно, их мы знаем и так, но контрольные матчи и нужны, чтобы посмотреть на ребят в боевых условиях.

Видели, как команда меняется от игры к игре. На первый матч с «Автомобилистом» вышли неуверенно, много отдали уважения сопернику, в последующих матчах с «Магниткой» и «Трактором» картина была другая. Местами упростили игру, действовали понаглее, и это принесло результат.

Порадовали действия в обороне, ребята хорошо справлялись с большинством соперника, но есть над чем работать. В нападении на данный момент проблем больше, за турнир забросили всего две шайбы. Пока у нас страдает реализация, создаем хорошие моменты, но не хватает последнего завершающего действия.

Во время следующего микроцикла сборов будем много работать над тактикой, разбирать большинство. Сейчас пробуем разные схемы розыгрышей, подключаем четвертого нападающего. От игры в неравных составах много будет зависеть в сезоне. И этому компоненту мы уделим много внимания.

В ближайшее время подъедут наши новички, будем их подключать в игру, продолжать поиски новых сочетаний и наработку тех, что уже более-менее слаженно действуют.

– В матче с «Трактором» играл Михал Йордан, как оцениваете его дебют на сборах?

– Действительно, это был его первый матч в рамках предсезонки. Могу сказать, что он очень хорошо смотрелся, сразу видно его большой опыт, помогал партнерам, успокаивал игру, где это требовалось. Да и в раздевалке с его приездом эмоций стало больше. Конечно, может он еще не на все 100 процентов готов физически, но это нормально на этом этапе, у него есть время набрать оптимальную форму.

– Ряд игроков основного состава получили разного рода повреждения, тяжело было формировать состав в их отсутствие?

– Мы не разделяем игроков на основных и не основных. В состав на игру попадают по спортивному принципу. Как провел тренировки, так и поиграешь. Конечно, мы распределяем между ребятами нагрузку. Отталкиваемся от их состояния. Что касается состава, стояла задача посмотреть сочетания, посмотреть молодежь, дать всем игровую практику, – сказал главный тренер .