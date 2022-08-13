Аликин об игре «Амура» на Мемориале Ромазана: «Начало турнира не задалось, но закончили на позитивной ноте. Едем домой с хорошим настроением»

сказал, что пребывает в хорошем настроении.

Хабаровский клуб завершил победой над «Трактором» (2:1 ОТ).

«Начало турнира не задалось, но закончили на позитивной ноте. Набрали очки. С хорошим настроением едем домой, готовиться дальше.

Признали лучшим вратарем турнира? Конечно, приятно. Спасибо ребятам, что помогали на протяжении этих двух матчей, которые мне удалось сыграть. Но, как говорится, это не особо большой показатель для меня, потому что команды здесь просматривают молодежь, играют в основном не в полных составах, которые будут в сезоне.

Сегодня было много работы? У нас ее всегда много, привыкли. В целом турнир, как всегда, на высоте. Мы почти сюда всегда приезжаем, и всегда с позитивными эмоциями. Готовимся к сезону, есть шанс посмотреть на соперников, проверить свой состав. Готовимся дальше», – сказал вратарь «тигров».