Кудашов о 5:4 с «Северсталью»: «Идем ступенька за ступенькой – что-то исправляем, улучшаем. «Динамо» строится и будет долго это делать»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча против «Северстали».
Московский клуб одержал победу со счетом 5:4 во 2-м туре Кубка республики Башкортостан.
– Победа или поражение – не имеет значения сейчас. Идем ступенька за ступенькой. Что-то исправляем, улучшаем – идем по плану. Часть элементов сегодня лучше была, а часть по-прежнему страдает.
Команда строится и будет долго это делать. Конечно, хотелось бы побыстрее. Движение, самоотдача, тактические действия, системность сегодня были лучше, чем в прошлые игры. Тем не менее, есть еще много проблем, которые нужно решать.
– Раняя игра сегодня была. Насколько изменили подготовку?
– Сейчас идет предсезонка. Тренируемся с утра до вечера. Поэтому какая разница во сколько игра? У всех сейчас двух- и трехразовые тренировки. Три недели до чемпионата – никто не будет сбрасывать нагрузки, – сказал Кудашов.