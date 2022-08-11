Кудашов о 5:4 с «Северсталью»: «Идем ступенька за ступенькой – что-то исправляем, улучшаем. «Динамо» строится и будет долго это делать»

Главный тренер подвел итоги матча против .

Московский клуб одержал победу со счетом 5:4 во 2-м туре Кубка республики .

– Победа или поражение – не имеет значения сейчас. Идем ступенька за ступенькой. Что-то исправляем, улучшаем – идем по плану. Часть элементов сегодня лучше была, а часть по-прежнему страдает.

Команда строится и будет долго это делать. Конечно, хотелось бы побыстрее. Движение, самоотдача, тактические действия, системность сегодня были лучше, чем в прошлые игры. Тем не менее, есть еще много проблем, которые нужно решать.

– Раняя игра сегодня была. Насколько изменили подготовку?

– Сейчас идет предсезонка. Тренируемся с утра до вечера. Поэтому какая разница во сколько игра? У всех сейчас двух- и трехразовые тренировки. Три недели до чемпионата – никто не будет сбрасывать нагрузки, – сказал Кудашов.