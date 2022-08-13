Кудашов про 0:1 от «Локомотива»: «Обоюдоострая и равная игра. Моменты обе команды создавали»

подвел итоги Кубка республики Башкортостан.

В последнем матче «Динамо» уступило (0:1 Б).

– Те задачи, которые ставили, считаю, выполнили. Были наработки свои. Готовились к турниру, проверяли то, что делали на тренировках. Думаю, мы справились. По сегодняшней игре – счет подтверждает, что она была обоюдоострая и равная.

– Почему такой счет? Мастерства не хватает ребятам?

– Вратари хорошо играли.

– Реализации большинства не было…

– Вратари хорошо играли. Моменты обе команды создавали. Давайте найдем позитив в том, как работали сегодня в меньшинстве. Точные броски, блокировали шайбу, правильно располагались – это нужно подмечать, а не искать плохое.

– Как вам уровень турнира и соперников?

– Что касается нашей команды – выполнили то, что хотели. Да, не все очки добрали. Но думаю, что любой тренер скажет, что сейчас самое важное другое. Общий уровень… Все команды приблизительно в одинаковом состоянии, соответствующем этому периоду времени. Хороший турнир с хорошим подбором команд, – сказал главный тренер .