Шутов о «Югре»: «Тренировочный процесс – как в КХЛ. Никаких пауз, все очень интенсивно»

Экс-форвард «Нефтехимика» высказался о переходе в «Югру».

– Ваши первые впечатления от нового клуба?

– Бросился в глаза ритм тренировок – никаких пауз, все очень интенсивно. Тренировочный процесс – как в КХЛ.

– В тактическом плане требования тренеров «Югры» Занковца и Леонтьева отличаются?

– Заметил, что в «Югре» принято активно прессинговать соперника в чужой зоне, команда может пойти туда и двумя, и даже тремя игроками. «Нефтехимик» так действовал более осторожно – одним хоккеистом, по системе «один – три – один», фактически в откат.

У «Югры» репутация ведущего клуба ВХЛ, в котором игрокам дают все возможности для роста. Одно дело – эпизодические смены в КХЛ, другое – постоянная игровая практика в «Югре».

Здесь примером для меня является Никита Тертышный, который пару лет назад переехал в Ханты-Мансийск из «Трактора», стал с «Югрой» чемпионом и лучшим снайпером, а потом успешно вернулся в родной Челябинск, где сегодня является одним из лидеров «Трактора».

Кстати, примерно по такому же пути развивалась карьера и Пилипенко, еще одного молодого форварда, который после «Югры» стал заметной фигурой в , – сказал Шутов.