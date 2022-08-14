Шутов о «Югре»: «Тренировочный процесс – как в КХЛ. Никаких пауз, все очень интенсивно»

Экс-форвард «Нефтехимика» Владислав Шутов высказался о переходе в «Югру».
– Ваши первые впечатления от нового клуба?
– Бросился в глаза ритм тренировок – никаких пауз, все очень интенсивно. Тренировочный процесс – как в КХЛ.
– В тактическом плане требования тренеров «Югры» Занковца и «Нефтехимика» Леонтьева отличаются?
– Заметил, что в «Югре» принято активно прессинговать соперника в чужой зоне, команда может пойти туда и двумя, и даже тремя игроками. «Нефтехимик» так действовал более осторожно – одним хоккеистом, по системе «один – три – один», фактически в откат.
У «Югры» репутация ведущего клуба ВХЛ, в котором игрокам дают все возможности для роста. Одно дело – эпизодические смены в КХЛ, другое – постоянная игровая практика в «Югре».
Здесь примером для меня является Никита Тертышный, который пару лет назад переехал в Ханты-Мансийск из «Трактора», стал с «Югрой» чемпионом ВХЛ и лучшим снайпером, а потом успешно вернулся в родной Челябинск, где сегодня является одним из лидеров «Трактора».
Кстати, примерно по такому же пути развивалась карьера и Пилипенко, еще одного молодого форварда, который после «Югры» стал заметной фигурой в КХЛ, – сказал Шутов.