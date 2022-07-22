Сохатский продлил контракт с «Югрой»: «Удивило, что однозначных вариантов в КХЛ не возникло»

Вратарь Владимир Сохатский рассказал, почему остался в «Югре».

– Мы изначально договорились о том, что если не реализуются варианты в , то буду рассматривать только «Югру». Благодарен клубу за такое отношение.

В итоге некоторое время оценивал ситуацию на рынке. Потом решил, что от добра добра не ищут и еще на год продлил отношения с Ханты-Мансийском.

– В КХЛ вратарский рынок – бедный. Нам казалось, что интерес к вам будет достаточно высоким.

– Если честно, меня самого удивило, что каких-то однозначных вариантов в КХЛ, в общем-то, не возникло. Учитывая массовые отъезды вратарей за океан и проблемы с легионерами, думал, что предложения будут более серьезными.

– Ходили слухи, что вами интересовался «Салават», в котором вы еще семь лет назад стали бронзовым призером, являясь сменщиком молодого Василевского.

– «Салават» для меня родной клуб, провел в нем несколько сезонов, слежу за его игрой. Определенные разговоры с Уфой возникли, но сейчас нет смысла это обсуждать. начала подготовку к сезону, и все мое внимание – ханты-мансийскому клубу, – сказал Сохатский.