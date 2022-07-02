Юрзинов о ВХЛ: «Нужно задуматься, почему «Югра» и другие ведущие клубы не хотят в КХЛ. Это звоночек для нашего элитного хоккея»

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Владимир Юрзинов сделал комплименты ВХЛ, которую назвал всероссийской лигой. 

– Считаю, что пока мы мало говорим о еще одном направлении возможного развития – о ВХЛ. Между тем, эта лига тоже проявляет признаки роста – и в качестве хоккея, и в популярности. Если мы говорим о «картинке», о стиле, то многие матчи ВХЛ не уступят кахаэловским.

Посмотрите, какие хорошие трансляции в прошедшем сезоне ВХЛ предложили клубы из Санкт-Петербурга, Тольятти или Ханты-Мансийска. Меня радует, что высшая лига растет и развивается. Для меня она, кстати, не высшая, а всероссийская, поскольку в нашем хоккее именно она представляет максимальное количество городов России.

Новокузнецк, Пенза, Ханты-Мансийск, Тольятти, Воскресенск, Тюмень не менее важны для нашего хоккея, чем любой из городов КХЛ. Они – история страны, ее фундамент. Об этом нужно помнить. 

– Но в плане финансов ВХЛ и КХЛ – это две разные планеты.

– Не смотрел бы на ВХЛ свысока. Показательный пример – «Югра». Клуб, который регулярно выигрывает в Высшей лиги трофеи, но не мечтает вернуться в КХЛ. В Ханты-Мансийске сильное хоккейное руководство, оно выстроило школу, клубную вертикаль, оценивает все затраты как на ВХЛ, так и на КХЛ, видит всю отдачу от каждой из лиг. И принимает взвешенные решения.

Мне кажется, нам нужно задуматься, почему «Югра» и ряд других ведущих клубов Высшей лиги в нынешней ситуации не стремятся в КХЛ. Почему они считают, что своих зрителей при меньших финансовых затратах соберут и на уровне Высшей лиги. Это звоночек для нашего элитного клубного хоккея, – сказал бывший тренер сборной СССР. 

Губернатор ХМАО о «Югре» и КХЛ: «Там правила жесткие, затраты с отдачей несопоставимы. Поэтому мы решили остаться в ВХЛ»

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