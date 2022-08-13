Данила Юров: «Емелину без разницы, кто перед ним: Мичков или Овечкин. Полагаю, Матвей впредь будет аккуратен с ним»

Данила Юров поделился мнением о силовом приеме против .

Мичков был вынужден покинуть лед во время матча Sochi Hockey Open между сборной России U25 и минским (3:5) после хита. Он выбыл на 2 недели из-за травмы.

– Илья Воробьев часто говорил, что боится за ваше здоровье. Мы на турнире в Сочи видели пример Мичкова. Вы не боитесь силовой борьбы?

– А чего бояться, это контактный вид спорта. Нужно играть, оценивать ситуацию, против кого ты идешь. На это хватает времени, чтобы принять нужное решение.

– Что сами можете сказать по эпизоду Мичков-Емелин?

– Думаю, что Матвей просто не ожидал, что Алексей жестко сыграет. Все знают, какой он защитник. Ему без разницы, кто перед ним: Мичков или Овечкин. Полагаю, Матвей уже это осознал и впредь будет аккуратен с ним.

– В есть жесткие защитники?

– Да, но они чаще атакуют не в лицо, а со спины. Особенно, если ты их обыгрываешь, – сказал нападающий .