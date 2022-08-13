Юров о драфте: «В «Баффало» сказали, что не рискнули брать русского в первом раунде. Повезло, что нашлась «Миннесота»

Данила Юров рассказал, почему его не задрафтовал «Баффало».

выбрала россиянина под 24-м номером на драфте НХЛ-2022.

– Расскажите про драфт. Мы наблюдали за вами во время церемонии, и, казалось, чем дольше вас не выбирали, тем грустнее становилось ваше лицо.

– Да, была некоторая боязнь, что выпаду из первого раунда. Но потом, когда выбрали, упал камень с плеч и появилась улыбка.

– Действительно, вас могли не выбрать среди первых 32 игроков?

– Да, по разговорам с некоторыми клубами сложилось такое впечатление. Повезло, что нашлась «Миннесота». Она проявила самый активный интерес.

Думал, что возьмут 16-м . В день драфта была встреча с . Потом, когда уже после драфта был разговор с представителями «Сэйбрс», они сказали, что не рискнули брать русского в первом раунде.

– Почему?

– Не объяснили.

– Насколько для вас был важен выбор в первом раунде?

– Безусловно, важен. Во-первых, к игрокам, выбранным в первом раунде, больше доверия. Да и для меня самого это важно психологически.

– До драфта вы общались с «Миннесотой»?

– Да, общался через переводчика. Им был скаут . Я понимаю, что меня спрашивают, но самому объясняться – пока проблема.

– Были ли забавные вопросы на собеседовании?

– Все было так же, как и со всеми. Единственное, спросили, что у меня с армией. Ответил, что учусь. Их этот ответ устроил. Я сейчас в педагогическом колледже, есть трехлетняя отсрочка, – сказал нападающий «Металлурга».