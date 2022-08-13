заявил, что цель – Кубок Стэнли, а не его рекорды.

Капитан «Вашингтона» занимает 3-е место в списке лучших снайперов в истории .

На счету российского форварда 780 шайб в регулярных чемпионатах, он уступает только Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

– У вас есть план на количество голов в сезоне?

– Да тут как пойдет. Самое главное, чтобы не было травм. И чтобы команда выступала так, чтобы попасть в плей‑офф. Командный результат у нас на первом месте.

– Обойти Гретцки – это главная цель на остаток карьеры?

– На остаток карьеры цель – еще раз выиграть . Хотелось бы именно это сделать. А свои личные рекорды, в том числе и этот… будем стараться. Буду стараться забивать, а там посмотрим.

– Говорят, «Вашингтону» сейчас будет очень сложно снова выиграть кубок.

– У нас ключевые игроки сделали операции. Но усиление, которое мы получили в межсезонье, картины не испортит и даст свежую кровь.

– Еще говорят, что команда при любой ситуации играет на вас? Это правда?

– То, что есть поддержка от ребят, это ощущается. Если в ситуации перед воротами буду открыт, они отдадут пас, такое есть. Но то, что нам пофигу на результат, и главное – мои голы, такого в «Вашингтоне» нет, – заявил Овечкин.

Дэн Розен считает, что Овечкин не забьет 50 голов в новом сезоне: «Сложно вновь требовать этого в 37 лет и без Бэкстрема с Уилсоном»