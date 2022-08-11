Винер о хоккее: «Сейчас детей настраивают на то, чтобы они быстрее уезжали из России. Это не годится. Надо создавать приемлемые условия, чтобы мальчишки никуда не уехали»

Ирина Винер высказалась об отъезде молодых хоккеистов в иностранные лиги.

«Часто смотрю хоккей. Болею за Россию, раньше болела за Советский Союз. Мы тренировались вместе с великими. С Третьяком, Харламовым, Мальцевым. То, как они тренировались, заслуживает уважения. Сейчас я не знаю, как занимаются хоккеисты. Наверное, как футболисты.

Сейчас детей настраивают на то, чтобы они хорошо занимались и быстрее уезжали из России. Родители хотят, чтобы их ребенок выучился в российской школе и уехал в другую страну. Это не годится. Надо создавать для мальчишек приемлемые условия, чтобы они никуда не уехали», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).