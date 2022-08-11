Винер о хоккее: «Сейчас детей настраивают на то, чтобы они быстрее уезжали из России. Это не годится. Надо создавать приемлемые условия, чтобы мальчишки никуда не уехали»

Теги Владислав Третьяк Ирина Винер Валерий Харламов КХЛ Александр Мальцев ВФХГ Р-Спорт Хоккей

Ирина Винер высказалась об отъезде молодых хоккеистов в иностранные лиги. 

«Часто смотрю хоккей. Болею за Россию, раньше болела за Советский Союз. Мы тренировались вместе с великими. С Третьяком, Харламовым, Мальцевым. То, как они тренировались, заслуживает уважения. Сейчас я не знаю, как занимаются хоккеисты. Наверное, как футболисты.

Сейчас детей настраивают на то, чтобы они хорошо занимались и быстрее уезжали из России. Родители хотят, чтобы их ребенок выучился в российской школе и уехал в другую страну. Это не годится. Надо создавать для мальчишек приемлемые условия, чтобы они никуда не уехали», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

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