Третьяк о сборной U25: «ФХР хочет, чтобы эти хоккеисты остались в России и играли здесь»

высказался об игре сборной России U25 на турнире в Сочи.

«Мы правильно поступили, создав сборную молодых звезд, потому что ребятам необходимо давать возможность играть вместе. Где они еще получат такой опыт? Ребята понимают, что о них заботятся.

Федерация хочет, чтобы эти хоккеисты остались в России и играли здесь. делает все для создания необходимых условий, чтобы продлить им сезон.

Ребята проявили себя в бою, прошли этап подготовки. Уверен, клубы обратят на молодых игроков внимание и будут задействовать их в основных составах», – сказал президент ФХР.