Дэн Розен считает, что Овечкин не забьет 50 голов в новом сезоне: «Сложно вновь требовать этого в 37 лет и без Бэкстрема с Уилсоном»

Дэн Розен считает, что не сможет забросить 50 шайб в новом сезоне .

17 сентября капитану исполнится 37 лет.

«Нет, он не сможет. Я никогда не сомневался в способности Овечкина забивать голы, но сложно вновь требовать 50 голов в 37 лет, причем без Никласа Бэкстрема, который может пропустить весь сезон из-за операции на бедре, и , который может пропустить половину сезона из-за травмы колена.

Он не будет окружен талантами того же уровня. Из-за этого Овечкина должно быть легче сдержать. Без сомнения, он пробьет путь к отметке 40 голов в этом сезоне. Дайте ему один лишний дюйм, и он забьет.

Но в прошлом сезоне он стал самым возрастным игроком в истории НХЛ с 50 голами. Теперь нам интересно, сможет ли он сделать это снова в 37 лет. И малейший регресс – даже при условии, что он сыграет полные 82 матча, – будет значить, что он не дойдет до 50 голов.

Плюс один год и меньшее число угроз, исходящих от партнеров, означает, что Овечкин не забьет 50 голов. Он приблизится к этому числу, но не дотянется до него», – дал прогноз старший автор официального сайта НХЛ.