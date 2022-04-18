Бедард – самый молодой игрок в истории WHL, забивший 50 голов за чемпионат. 16-летний канадец набрал 100 очков за сезон

16-летний хоккеист набрал 100 очков за сезон в юниорской лиге.
Нападающий «Реджайны» Коннор Бедард набрал 5 очков в матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги против «Мус Джо» (7:4).
Канадец сделал дубль и отметился тремя результативными передачами, нанес девять бросков по воротам.
Бедард стал самым молодым хоккеистом в истории WHL, который забросил 50 шайб за сезон.
«Реджайна» завершила регулярный чемпионат и не попала в плей-офф. Всего Бедард набрал 100 (51+49) очков в 62 матчах.
Бедард считается одним из фаворитов драфта НХЛ-2023 наряду с Матвеем Мичковым.