Бедард – самый молодой игрок в истории WHL, забивший 50 голов за чемпионат. 16-летний канадец набрал 100 очков за сезон

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16-летний хоккеист набрал 100 очков за сезон в юниорской лиге.

Нападающий «Реджайны» Коннор Бедард набрал 5 очков в матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги против «Мус Джо» (7:4).

Канадец сделал дубль и отметился тремя результативными передачами, нанес девять бросков по воротам.

Бедард стал самым молодым хоккеистом в истории WHL, который забросил 50 шайб за сезон.

«Реджайна» завершила регулярный чемпионат и не попала в плей-офф. Всего Бедард набрал 100 (51+49) очков в 62 матчах.

Бедард считается одним из фаворитов драфта НХЛ-2023 наряду с Матвеем Мичковым.

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