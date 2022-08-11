Ротенберг о подготовке СКА к сезону: «Скоро мы спустимся с гор и будем сильнее»

рассказал о подготовке к новому сезону.

«Провели еще один микроцикл, дали интенсивную игровую нагрузку команде. На турнире в Сочи за 6 дней мы сыграли 5 матчей, выиграли 4 из них. Такой высокий темп полезен на предсезонке, чтобы подготовиться к плотному графику, который ждет нас в чемпионате.

Посмотрели некоторые сочетания, какие-то связки уже показали себя очень хорошо – парни сыгрываются, ищут химию. Потренировали и игру в формате 3 на 3 в овертаймах, и буллиты.

Отлично проявили себя и молодые игроки в составе сборной U25. Они вышли против команд и играли в активный, яркий хоккей. Ребята выдержали эту проверку на прочность.

Впереди еще один сбор, будем работать в среднегорье в Сочи, и этот сбор будет даже тяжелее первого. Эта нагрузка поможет игрокам чувствовать себя лучше в сезоне, через нее всем нужно пройти. Продолжаем работать!

Скоро мы спустимся с гор и будем сильнее 💪», – написал главный тренер СКА.