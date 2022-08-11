Разин о 4:5 с «Динамо»: «На летнем льду качество с ребят спрашивать тяжело. Очень плохо сыграли второй период»

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Андрей Разин высказался о поражении «Северстали» от «Динамо».

Череповецкий клуб уступил москвичам со счетом 4:5 на Кубке республики Башкортостан.

– Результат сегодня отрицательный. Тем не менее зрители увидели девять заброшенных шайб на двоих. Насколько вы довольны игрой сегодня?

– Результат для меня не важен. Важна сама игра, качество игры. На летнем льду качество с ребят спрашивать очень тяжело.

Сегодня получилась зеркальная игра, скажем так. Вчера мы первый период начали плохо – выиграли его. Сегодня, наоборот, мы первый период доминировали, а результат отрицательный. Плохо сыграли второй период, очень плохо. Поработаем над этим.

Радует, что не опускали руки до конца, держали интригу. Есть, что посмотреть, есть над чем поработать. На этом этапе – это самое главное, – сказал главный тренер «Северстали».

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