Разин о 4:5 с «Динамо»: «На летнем льду качество с ребят спрашивать тяжело. Очень плохо сыграли второй период»

высказался о поражении «Северстали» от .

Череповецкий клуб уступил москвичам со счетом 4:5 на .

– Результат сегодня отрицательный. Тем не менее зрители увидели девять заброшенных шайб на двоих. Насколько вы довольны игрой сегодня?

– Результат для меня не важен. Важна сама игра, качество игры. На летнем льду качество с ребят спрашивать очень тяжело.

Сегодня получилась зеркальная игра, скажем так. Вчера мы первый период начали плохо – выиграли его. Сегодня, наоборот, мы первый период доминировали, а результат отрицательный. Плохо сыграли второй период, очень плохо. Поработаем над этим.

Радует, что не опускали руки до конца, держали интригу. Есть, что посмотреть, есть над чем поработать. На этом этапе – это самое главное, – сказал главный тренер .