В Эдмонтоне продолжается МЧМ-2022.
Финляндия сыграет с Чехией, Канада – со Словакией, США – со Швейцарией.
Сборная России была отстранена от участия в турнире.
Напомним, начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире был отменен из-за роста числа случаев заражений коронавирусом.
МЧМ-2022
Групповой этап
- Дата проведения
- 11 августа, 21.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 12 августа, 01.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 12 августа, 05.00, «Rogers Place»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.