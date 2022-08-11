МЧМ-2022. Финляндия сыграет с Чехией, Канада – со Словакией, США – со Швейцарией

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В Эдмонтоне продолжается МЧМ-2022.

Финляндия сыграет с Чехией, Канада – со Словакией, США – со Швейцарией.

Сборная России была отстранена от участия в турнире.

Напомним, начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире был отменен из-за роста числа случаев заражений коронавирусом.

МЧМ-2022

Групповой этап

Финляндия U-20 – Чехия U-20
Дата проведения
11 августа, 21.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Словакия U-20 – Канада U-20
Дата проведения
12 августа, 01.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Швейцария U-20 – США U-20
Дата проведения
12 августа, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика МЧМ-2022

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