МЧМ-2022. Швеция против Швейцарии, Канада сыграет с Латвией, Германия – с Австрией

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В Эдмонтоне продолжается МЧМ-2022.

Швеция будет противостоять ШвейцарииКанада – ЛатвииГермания сыграет с Австрией.

Сборная России была отстранена от участия в турнире.

Напомним, начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире был отменен из-за роста числа случаев заражений коронавирусом.

МЧМ-2022

Групповой этап

Швеция U-20 – Швейцария U-20
Дата проведения
10 августа, 21.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Латвия U-20 – Канада U-20
Дата проведения
11 августа, 01.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Германия U-20 – Австрия U-20
Дата проведения
11 августа, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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