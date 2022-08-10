МЧМ-2022. Швеция против Швейцарии, Канада сыграет с Латвией, Германия – с Австрией

В Эдмонтоне продолжается МЧМ-2022.

Швеция будет противостоять Швейцарии, Канада – Латвии, Германия сыграет с Австрией.

Сборная России была отстранена от участия в турнире.

Напомним, начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире был отменен из-за роста числа случаев заражений коронавирусом.

МЧМ-2022

Групповой этап

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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