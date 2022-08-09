В Эдмонтоне начинается МЧМ-2022.

Чехия сыграет со Словакией, Финляндия – с Латвией, США против Германии.

Сборная России была отстранена от турнира.

Напомним, начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире был отменен из-за роста числа случаев заражений коронавирусом.

МЧМ-2022

Групповой этап

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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