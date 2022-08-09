В Эдмонтоне начинается МЧМ-2022.
Чехия сыграет со Словакией, Финляндия – с Латвией, США против Германии.
Сборная России была отстранена от турнира.
Напомним, начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире был отменен из-за роста числа случаев заражений коронавирусом.
МЧМ-2022
Групповой этап
- Дата проведения
- 9 августа, 21.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 10 августа, 01.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 10 августа, 05.00, «Rogers Place»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.