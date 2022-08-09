МЧМ-2022. Чехия сыграет со Словакией, Финляндия – с Латвией, США против Германии

Теги результаты молодежная сборная США молодежная сборная Чехии молодежная сборная Финляндии молодежная сборная Словакии молодежный чемпионат мира молодежная сборная Латвии молодежная сборная Германии Хоккей

В Эдмонтоне начинается МЧМ-2022.

Чехия сыграет со СловакиейФинляндия – с ЛатвиейСША против Германии.

Сборная России была отстранена от турнира.

Напомним, начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире был отменен из-за роста числа случаев заражений коронавирусом.

МЧМ-2022

Групповой этап

Чехия U-20 – Словакия U-20
Дата проведения
9 августа, 21.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Латвия U-20 – Финляндия U-20
Дата проведения
10 августа, 01.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

США U-20 – Германия U-20
Дата проведения
10 августа, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы МЧМ-2022

Статистика МЧМ-2022

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные