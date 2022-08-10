подвел итоги матча с «Салаватом» (1:2) на Кубке Башкортостана.

– Реализация большинства – основная наша проблема сейчас. Начинают уже появляться какие-то движения и взаимосвязи, но вот этот компонент слабый.

– Спорный момент в третьем периоде вашими глазами?

– Какая разница? Есть и есть. Мне кажется, это нормальный гол. Выехать из вратарской зоны игрок не мог, потому что его толкали. Судьи приняли такое решение.

– Насколько сегодня довольны остались игрой новичков команды?

– Кто-то легче переносит нагрузку, кто-то тяжелее. У кого-то лучше что-то получается. Сочетания разные, роли у всех – тоже.

– Когда легионеры появятся?

– Завтра прилетают в Москву, но им понадобится время, чтобы аклиматизироваться, прийти в себя и начать тренироваться с командой, – сказал главный тренер .