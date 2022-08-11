Винер о хоккее «3 на 3»: «Думаю, он станет олимпийским видом. Мальцев говорил: «Олимпиаду выигрывает та страна, которая побеждает в хоккее»

считает, что хоккей «3 на 3» станет олимпийским видом спорта.

«Самые талантливые хоккеисты есть в России, это видно и в Национальной хоккейной лиге, и в Континентальной хоккейной лиге.

Турнир «3 на 3» – это здорово. Здесь нет такого разброса взгляда от одного конца площадки до другого. Здесь все очень компактно.

Сегодня выступали южные регионы. Ростов, Краснодар, Сочи, Крым. Это классно. Мальцев говорил: «Олимпиаду выигрывает та страна, которая побеждает в хоккее». Я с этим согласна. Думаю, «3 на 3» станет олимпийским видом спорта. Это очень интересно», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ).