Владислав Третьяк: «Думаю, не за горами день, когда хоккей «3 на 3» войдет в олимпийскую программу»

заявил, что ФХР постарается охватить турнирами «три на три» всю Россию.

Сегодня в Сочи стартовал «Чемпионат ФХР 3X3 Лига Ставок Sochi XHL». В нем принимают участие команды Крыма, Сочи, Краснодара и Ростова-на-Дону.

«Мы проводим уже третий турнир по хоккею «три на три». Отзывы очень хорошие.

Думаю, не за горами тот день, когда хоккей «три на три» войдет в олимпийскую программу. Для федерации все это очень важно. Чем больше турниров, тем лучше для популяризации игры. Особенно сейчас, в этот трудный для отечественного хоккея момент.

Мы постараемся охватить турнирами «три на три» всю Россию – чтобы хоккеисты, которые не выступают в , имели возможность играть», – сказал президент ФХР.