Владислав Третьяк: «Думаю, не за горами день, когда хоккей «3 на 3» войдет в олимпийскую программу»

Владислав Третьяк заявил, что ФХР постарается охватить турнирами «три на три» всю Россию.
Сегодня в Сочи стартовал «Чемпионат ФХР 3X3 Лига Ставок Sochi XHL». В нем принимают участие команды Крыма, Сочи, Краснодара и Ростова-на-Дону.
«Мы проводим уже третий турнир по хоккею «три на три». Отзывы очень хорошие.
Думаю, не за горами тот день, когда хоккей «три на три» войдет в олимпийскую программу. Для федерации все это очень важно. Чем больше турниров, тем лучше для популяризации игры. Особенно сейчас, в этот трудный для отечественного хоккея момент.
Мы постараемся охватить турнирами «три на три» всю Россию – чтобы хоккеисты, которые не выступают в КХЛ, имели возможность играть», – сказал президент ФХР.