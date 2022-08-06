Знарок о дубле Радулова в дебютном матче за «Ак Барс»: «Он может играть еще лучше, как и все звено»

Главный тренер оценил выступление форварда .

36-летний хоккеист забросил две шайбы в контрольном матче против (6:1).

– Радулов с первого матча оправдывает статус звезды в атаке?

– Пока трудно что-то говорить, ребята под нагрузками. Я думаю, он может играть еще лучше, и мы ждем этого от него. В целом все это звено может играть лучше.

– Есть ли новости по восстановлению Лукоянова?

– Еще месяц-полтора точно не будет играть.

– Радулова и по ходу сезона в большинстве будете использовать под воротами?

– Да. Он и в НХЛ играл под воротами. Есть варианты, когда они с Шипачевым могут меняться местами. Радует, что в большинстве у них много вариантов. Они творческие ребята.

– Сильно изменится состав на завтрашний матч с ?

– Да. Звено Шипачева не будет играть, молодые выйдут. Две игры подряд после таких нагрузок тяжело проводить, – отметил Знарок.