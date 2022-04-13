Гендиректор «Салавата» об уехавших легионерах: «Вероятность возвращения кого-то – 1%. Мы не ведем переговоры, зная всю историю»

Гендиректор оценил вероятность возвращения уехавших легионеров в 1%.

По ходу плей-офф уфимский клуб покинули датский защитник , финские нападающие , и Маркус Гранлунд, канадский форвард с белорусским гражданством Джефф Плэтт, а также финский вратарь .

«Вероятность возвращения кого-то – 1%. Мы ничего не можем поделать. Если им сейчас позвонить и спросить вернутся ли они, то они были бы не против, но мы не ведем переговоры, зная всю историю.

Если бы была подвижка, то мы бы говорили другое. Пока что, к сожалению, они все дальше и дальше. Подчеркну, что мы не разрываем никакие отношения.

Мы ведем переговоры с новыми игроками, видим тренды. Тренды в стиле «попробовать на зубок», общаемся с руководителями команд. У всех есть неопределенности, поэтому никто спешить не будет, и с громкими фамилиями тоже.

Без новых приобретений не обойдется, у нас есть наработки. Мы ждем некоторые нюансы, в том числе и по легионерам. Ситуация меняется каждый день», – сообщил Ринат Баширов.