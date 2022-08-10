Третьяк про МЧМ без России: «Профессионалам интересно. Должны знать, какой противник. Завтра или послезавтра все равно играть против них»

Теги ФХР ИИХФ молодежная сборная России болельщики Владислав Третьяк молодежный чемпионат мира Чемпионат.com Хоккей

Владислав Третьяк высказался об интересе к МЧМ без участия сборной России. 

Молодежная сборная России не была допущена к участию в турнире в Эдмонтоне.

МЧМ-2022 проходит в августе, так как зимний турнир был прерван из-за ситуации с коронавирусом. 

«МЧМ интересно посмотреть профессионалам. Завтра или послезавтра мы все равно будем играть против них. Должны знать, какой противник, какой хоккей.

Для наших болельщиков этот турнир, думаю, не так интересен. А профессионалы, которые живут хоккеем и смотрят мировой хоккей, все равно обязательно смотрят.

Пустые трибуны даже в Канаде? Это вопрос к ИИХФ», – сказал президент ФХР.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные