Третьяк про МЧМ без России: «Профессионалам интересно. Должны знать, какой противник. Завтра или послезавтра все равно играть против них»

высказался об интересе к МЧМ без участия сборной России.

Молодежная сборная России не была допущена к участию в турнире в Эдмонтоне.

МЧМ-2022 проходит в августе, так как зимний турнир был прерван из-за ситуации с коронавирусом.

«МЧМ интересно посмотреть профессионалам. Завтра или послезавтра мы все равно будем играть против них. Должны знать, какой противник, какой хоккей.

Для наших болельщиков этот турнир, думаю, не так интересен. А профессионалы, которые живут хоккеем и смотрят мировой хоккей, все равно обязательно смотрят.

Пустые трибуны даже в Канаде? Это вопрос к », – сказал президент .