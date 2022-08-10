Третьяк про МЧМ без России: «Профессионалам интересно. Должны знать, какой противник. Завтра или послезавтра все равно играть против них»

Владислав Третьяк высказался об интересе к МЧМ без участия сборной России.
Молодежная сборная России не была допущена к участию в турнире в Эдмонтоне.
МЧМ-2022 проходит в августе, так как зимний турнир был прерван из-за ситуации с коронавирусом.
«МЧМ интересно посмотреть профессионалам. Завтра или послезавтра мы все равно будем играть против них. Должны знать, какой противник, какой хоккей.
Для наших болельщиков этот турнир, думаю, не так интересен. А профессионалы, которые живут хоккеем и смотрят мировой хоккей, все равно обязательно смотрят.
Пустые трибуны даже в Канаде? Это вопрос к ИИХФ», – сказал президент ФХР.