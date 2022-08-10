В новом сезоне МХЛ введут малые штрафы для защитников, ждущих раската за воротами (Алексей Шевченко)

рассказал о запрете защитникам задерживаться за воротами в .

По информации журналиста «Спорт-Экспресса», оно будет внедрено в Париматч Молодежной хоккейной лиге со следующего сезона.

«Со следующего сезона и пока только в МХЛ будут тестировать новое правило. Как бы сформулировать.

Короче, защитник стоит за своими воротами и ждет раската. Туда дернется, сюда, но не уходит из-за ворот.

Так вот теперь в МХЛ это две минуты за задержку игры. Правда, непонятно, сколько времени можно простоять», – написал Шевченко в телеграм-канале.