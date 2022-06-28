Юрий Новиков: «Курдин не у дел, мыкается где-то. У него есть недостатки, но он способен делать игроков. Мы не имеем права разбрасываться такими кадрами!»

Юрий Новиков считает работу в детском хоккее каторгой.

«Мы знаем трудную судьбу Никиты Кучерова. Я в теме и понимаю, сколько у нас каждый год выбрасывают на улицу ребят, которые могли бы выступать в НХЛ через какое-то время. Мы должны давать дорогу молодым. Кто-то отправится за океан – пусть уедут.

Не могу сказать, Геннадий Курдин (первый тренер Никиты Кучерова – прим. Sports.ru) великий или нет, но он тренер. А сейчас он находится не у дел, мыкается где-то. Да, у него есть недостатки, однако в руководстве должны уметь с ним общаться. Главное качество Курдина – высокой профессионализм, он способен делать игроков. Мы не имеем права разбрасываться такими кадрами!

Все мы радуемся за Игоря Шестеркина, но нигде нет фамилии первого тренера, который завязал ему щитки и сказал: «Ты будешь вратарем». Мы его не знаем! Это же безобразие. Самое главное – это первый тренер. Это самая тяжелая работа, и по сравнению с ней, тренировать на высшем уровне – это курорт.

Работать в детском хоккее – каторга. Поэтому таких людей надо беречь и помогать им.

Вот что мешает Хабаровску и Владивостоку набрать двухметровых игроков и готовить их? Что «Амур», что «Адмирал» бесполезны для нашего хоккея, а все могло быть по-другому. Почему двухметровых? Чтобы соперник вышел и ему страшно стало. Не все могут играть, как Кучеров, но тренеры обязаны научить бегать и биться», – сказал заслуженный тренер России.