Кожевников об МЧМ-2022: «Что его смотреть, если наших нет? Канадцам тоже важно, чтобы Россия играла, думаю»

поделился мыслями об МЧМ-2022.

Сборная России была отстранена от турнира, который пройдет в Канаде с 9 по 20 августа.

– А что молодежный чемпионат мира смотреть, если наших нет? Специалистам, может быть, будет интересен. Мне лично без нашей сборной ни один турнир не интересен.

Взрослый чемпионат мира прошел практически без болельщиков, хотя сейчас в Канаде народ соберется, там любят хоккей. Но, думаю, канадцам тоже важно, чтобы сборная России играла. Матчи с нашей командой привлекают болельщиков.

– Лето тоже не самое удачное время для чемпионата мира?

– Зимой, конечно, лучше. Но перенесли из-за пандемии. Ничего страшного, следующий чемпионат мира снова будет зимой проходить, – сказал двукратный олимпийский чемпион.